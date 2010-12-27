В Петербурге подожгли Mercedes конфликтного бизнесмена

Мужчина владеет одной уже действующей гостиницей и одной строящейся.

В Петербурге владелец нескольких гостинец остался без дорогой иномарки. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 декабря обратился сам предприниматель, который рассказал, что у 16 дома по Двинской улице кто-то облил его Mercedes легковоспламеняющейся жидкостью и затем поджег его.

Мужчина владеет одной уже действующей гостиницей и одной строящейся. Поэтому часто у него возникают конфликты с жильцами, которые недовольны тем, что в их доме построили отель. Также у бизнесмена возникают конфликтные ситуации со строителями, которым он задолжал за работу.

Полицейские изъяли записи с камер наблюдения для поиска преступника.

Ранее мужчина поджег чужой Jaguar после конфликта на дороге.

Фото: Piter.tv