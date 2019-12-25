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В Петербурге создали путеводитель по экомаршрутам для любителей природы
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva

В Петербурге создали путеводитель по экомаршрутам для любителей природы

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В городе насчитывается 15 особо охраняемых природных территорий, восемь из них государственные заказники, семь – памятники природы.

На сайте Дирекции особо охраняемых территорий Петербурга появился путеводитель по экологическим маршрутам города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Северная столица находится в зоне южной тайги и на побережье Финского залива, поэтому типичные таежные ландшафты соседствуют с приморскими. Находясь в Курортном районе, можно побывать в хвойном лесу, на верховом болоте, на песчаном пляже с дюнами.

Всего в Петербурге насчитывается 15 особо охраняемых природных территорий, восемь из них государственные заказники, семь – памятники природы. Разные ландшафты обеспечивают разнообразие грибов, растений и животных.

Ранее мы писали, что в среду на Петербург вновь обрушатся морозы.

Фото: pixabay.com

Теги: путеводитель, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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