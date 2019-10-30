В Петербурге поддержали законопроект о трате резервных денег на борьбу с коронавирусом

Мера действительна один год.

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, согласно которому городу разрешается тратить средства из резервного фонда на борьбу с коронавирусом. Решение одобрили на заседании ЗакСа 1 апреля.

Несколько поправок внесли в закон "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге". Как подчеркнул вице-губернатор Евгений Елин, благодаря документу появится возможность траты резервных средств на неотложные, ограничительные и другие меры, связанные с распространением инфекции. Мера действительна один год, правительство сможет использовать резервные деньги, не внося поправки в закон о бюджете.

Отмечается, что в резервном фонде накоплено порядка миллиарда рублей, но пока взять в оборот можно лишь 3% средств на поддержку медицинских, а также малых и средних предприятий.

Ранее мы писали, что петербуржцам отказали в прямых выплатах из-за коронавируса, как в США.

Фото: Piter.TV