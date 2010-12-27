Один из крупнейших производителей хлеба в Петербурге может стать банкротом

Иск о признании должника банкротом уже подан в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подан иск о признании банкротства одного из крупнейших производителей хлеба — ГК "Дарница". Дата судебного заседания пока не назначена. Об этом сообщает портал "Электронное правосудие".

Исковое заявление подала компания ООО "Биатус". В карточке дела говорится, чтобы суд признал должника банкротом.

Напомним, ГК "Дарница" была образована в 2011 году. В эту компанию объединились четыре хлебозавода в Петербурге и Ленобласти: ООО "Первое Хлебопекарное Объединение", ЗАО "Охтинское", ОАО "Сестрорецкий Хлебозавод" и ОАО "Хлебокомбинат "Лана". ГК "Дарница" является самым известным брендом "Аладушкина".

Ранее мы писали, что в Петербурге в хлебе был запечен подшипник.

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