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Один из крупнейших производителей хлеба в Петербурге может стать банкротом
Сегодня, 13:25
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Alena_Zinovieva
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Один из крупнейших производителей хлеба в Петербурге может стать банкротом

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Иск о признании должника банкротом уже подан в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подан иск о признании банкротства одного из крупнейших производителей хлеба — ГК "Дарница". Дата судебного заседания пока не назначена. Об этом сообщает портал "Электронное правосудие".

Исковое заявление подала компания ООО "Биатус". В карточке дела говорится, чтобы суд признал должника банкротом.

Напомним, ГК "Дарница" была образована в 2011 году. В эту компанию объединились четыре хлебозавода в Петербурге и Ленобласти:  ООО "Первое Хлебопекарное Объединение", ЗАО "Охтинское", ОАО "Сестрорецкий Хлебозавод" и ОАО "Хлебокомбинат "Лана". ГК "Дарница" является самым известным брендом "Аладушкина".

Ранее мы писали, что в Петербурге в хлебе был запечен подшипник.

Фото: pixabay.com

Теги: арбитражный суд , банкротство , гк дарница , производитель хлеба
Категории: Лента новостей Новости СПб

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