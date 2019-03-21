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В Петербурге почтили память погибших в Чечне бойцов УФСИН
Сегодня, 18:39
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arteliseev

В Петербурге почтили память погибших в Чечне бойцов УФСИН

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Штурм села Комсомольское был 20 лет назад.

В Северной столице с 17 по 19 марта почтут память погибших сотрудников спецназа ФСИН России, погибших в боях за село Комсомольское в Чечне.

В парке Интернационалистов возложили венки и цветы к памятнику спецназовцам Петербурга, цветы также возложили на Серафимовском кладбище и Аллее Героев, где захоронены шестеро бойцов спецназа. На церемонии присутствовали  родственники погибших сотрудников спецназа, руководство УФСИН, Герои России Алексей Махотин и Вадим Петухов, представители администрации города и области, школьники военно-спортивных клубов России, сотрудники спецназа "Тайфун", ветераны отряда, гости из разных регионов России.

В эти дни пройдет торжественный прием с членами семей погибших сотрудников, презентация документального фильма, книги и памятного знака, посвященных подвигу сотрудников спецподразделений ФСИН России. В школе им. Героя России Тимура Сиразетдинова № 534 откроется новая уникальной экспозиции, посвященная чеченским событиям в марте 2000 года.

Напомним, что в марте 2000 года в ходе штурма села Комсомольское погибли 10 сотрудников спецназа ФСИН, более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Российские военные остановили проникновение международного терроризма в Чечню.

Ранее мы писали, что следственный комитет проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории.

Фото: pixabay

Теги: в петербурге почтили память погибших в чечне, война в чечне, уфсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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