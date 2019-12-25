В Петербурге почтили память погибших 3 апреля в теракте в метро

На место трагедии с красными гвоздиками пришли родственники погибших. К памятной табличке возложили цветы депутаты Олег Эргашев и Вячеслав Макаров.

В Петербурге сегодня днем, 3 апреля, на платформе станции метро "Технологический институт" возложили гвоздики к табличке памяти жертв теракта. Четыре года назад здесь погибли 15 человек в результате террористического акта.

В акции участвовали близкие и родственники погибших. Пришли и представители власти. Вице-губернатор города Олег Эргашев заметил, что скорбь Петербурга - это скорбь всей России.

Жители города могут возложить цветы к мемориальной табличке в течение дня. В условиях пандемии не рекомендуется создавать массовое нахождение людей на платформе.

Известно, что уже провели панихиду в память о жертвах теракта. Церемония состоялась в Троице-Измайловском соборе.

Как отметил Александр Беглов, все пострадавшие и семьи погибших получили федеральные и региональные выплаты и помощь.

Трагический взрыв произошел 3 апреля 2017 года в 14:33 между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". В теракте пострадали 103 человека, в том числе 15 пассажиров погибли. Виновником признали уроженца Киргизии, смертника Акбаржона Джалилова. Он пронес в метро два взрывных устройства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург вспоминает жертв теракта в метро.

Фото: pixabay