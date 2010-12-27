Суд Петербурга отправил почетного консула Непала на домашний арест

Он продлится до 22 сентября 2019 года.

В среду, 24 июля Куйбышевский районный суд за подозрение в мошенничестве отправил на домашний арест почетного консула Непала Александра Терентьева. Он продлится до 22 сентября 2019 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2016 году между Терентьевым и его партнером по бизнесу возник конфликт, в ходе которого почетный консул обманным путем приобрел чужую долю в чуть менее 21 млн рублей.

Обвиняемого задержали во вторник, 23 июля. Суд ограничился домашним арестом из-за иммунитета, предусмотренного Венской Конвенцией для почетных консулов.

Александру Тереньтеву принадлежат несколько компаний. Среди них ООО "Петербургские отели", ООО "ТП-Инвест", ООО "Уютный дом" и ООО "Отель Амбассадор".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в интернете за 500 рублей продают билеты на Парад ВМФ.

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