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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за фальсификации в школьном питании‍
Сегодня, 12:40
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alexandra08
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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за фальсификации в школьном питании‍

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Поставщиком продуктов была компания "СПБ Спец Строй".

В Красносельском районе в школах № 200 и № 252  при проверке специалисты нашли фальсифицированную молочную продукцию. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.

Учащиеся этих образовательных учреждений не получали белки и жиры в необходимом количестве. Это обстоятельство могло послужить причиной различных заболеваний.

Поставщиком питания в школы была компания "СПБ Спец Строй". В отношении неё уже возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья учащихся.

Ранее сообщалось, что петербургские молочные компании оштрафовали на 600 тысяч за некачественные продукты для школ.

Фото: pixabay.com

Теги: питание школьников , уголовное дело , школьное питание
Категории: Лента новостей Новости СПб

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