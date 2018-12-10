В Петербурге по делу о смертельном отравлении четверых людей ликвидировали подпольный алкогольный завод

Подпольный завод нашли во Всеволожке.

В июле 2021 года следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ по факту смертельного отравления контрафактным алкоголем двух мужчин и двух женщин в Колпинском районе Петербурга. В мае этого года был обнаружен подпольный алкогольный завод. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские во Всеволожском районе выявили и ликвидировали подпольное производство контрафактной алкогольной продукции. Незаконное производство было организовано в частном доме на Бибиковской улице. Там же был задержан и сам бутлегер – уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли готовую алкогольную продукцию, разлитую по 5-литровым канистрам и бочки со спиртосодержащей жидкостью общим объемом почти 2,5 тысячи литров. Также были изъяты насосы, шланги, пластиковые канистры и этикетки с маркировками элитного алкоголя. Здесь же полицейские получили информацию еще о двух "площадках" незаконного бизнеса: на Шоссейной улице в магазине продавался алкоголь в 5-литровых канистрах, в деревне Лепсари эти самые канистры производились на станке. В ходе обыска в магазине полицейские изъяли еще 800 литров контрафактного алкоголя и задержали троих мигрантов.

Алкоголь направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В марте стало известно сколько в Петербурге детей с алко и наркозависимостью.

Видео: МВД