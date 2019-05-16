Памятник балетмейстеру будет соседствовать с памятником Чайковскому.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что в Петербурге планируют установить памятник балетмейстеру Мариусу Петипа. Об этом заявил директор Мариинского театра Валерий Гергиев на пресс-конференции итогов международного конкурса проектов памятника Петру Чайковскому.

Оба памятника хотят установить у Мариинского театра. Гергиев отметил, что коллектив театра через несколько дней поедет на гастроли в Париж, где покажет оперу Модеста Мусоргского "Хованщина".

Мариус Петипа родился в Марселе и начинал карьеру как балетный танцовщик, однако в России обрел славу как крупнейший балетмейстер конца ХIХ века, создавший свод правил балетного академизма. Этот период в истории балета получил название "эпоха Петипа". В тандеме с Чайковским Петипа поставил балеты "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

Ранее мы писали, что в Петербурге появится памятник композитору Петру Чайковскому.

Фото: Википедия