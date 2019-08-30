Концепцию дворца культуры имени Кирова в Петербурге обновят

Стартовал первый этап реконструкции.

Концепцию дворца культуры имени Кирова на Васильевском острове собираются обновить. По информации "Делового Петербурга", первый этап реконструкции уже начался, хотя готова не вся проектная документация. Этот этап продлится до грядущего февраля.

Отмечается, что за зиму урбанисты-практики CitiZen, работающие на базе компании "Агора. Гастроурбанистика" разработают долгосрочную концепцию развития пространства. Возможно, в ДК создадут креативно-технологический хаб, интересный и для горожан, и для представителей такого бизнеса по всей стране. Также в здании может появиться зона для работы и отдыха, гастрономическая зона, торговые пространства и фестивальная площадка. Окончательный вариант идеологии проекта еще не продуман.

Площадь дворца культуры составляет почти 25 тысяч квадратных метров, здание состоит из трех корпусов, где расположены зрительские залы, залы для занятий хореографией, библиотека, помещения для кружков, спорткомплекс. Разработчики проекта решили запускать обновленный ДК частями, поскольку все корпуса находятся в разном состоянии, а закрывать дворец полностью специалисты не хотят. Некоторые из них откроются уже будущей весной.

Ранее мы рассказывали, что ДК имени Кирова оштрафовали за проигноированные требования КГИОП.

Фото: archive.is