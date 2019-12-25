ДК имени Кирова оштрафовали за проигноированные требования КГИОП

Организация-владелец дворца культуры должна была подготовить для комитета документацию.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал на 250 тысяч рублей ООО "ДК им. Кирова" за нарушенные требования об охране объектов культурного наследия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В собственности организации находится памятник федерального значения – сам дворец культуры имени Кирова. Согласно закону, комитет по охране, госконтролю и использованию памятников систематически наблюдает за объектом и в ходе очередного осмотра ведомство выявило нарушения. Как выяснилось, в марте 2018 года организацию обязали по заданию КГИОП разработать проектную документацию по реставрации дворца культуры, на это чиновники дали 18 месяцев. Также комитет выдал задание на выполнение работ по сохранению объекта-памятника в ноябре 2019 года, однако владелец здания так и не выполнил требования.

Сняты леса с фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове.

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