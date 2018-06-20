До 2032 года в Петербурге хотят открыть 29 станций метро

К работе планируют привлекать компании с потенциалом, ресурсами и кадрами для строительства подземки.

В Северной столице появится 29 новых станций метро. Планируется, что они откроются к 2032 году. Об этом сообщают городские СМИ.

Строительство метро – дорогое и довольно технически сложное строительство. Однако, без этого город просто "задохнется". Поэтому работа по строительству новых станций обязательно будет продолжена.

К работе планируют привлекать компании с потенциалом, ресурсами и кадрами для строительства подземки. Здоровая конкуренция должна повысить качество работ и сократить сроки и стоимость работ.

До 1 сентября 2019 года должны бытт сданы три станции Фрунзенского радиуса.

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Фото: Piter.TV