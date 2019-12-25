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В Петербурге задержали мужчину, проникшего в домовую церковь Михайловского замка
Сегодня, 12:45
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В Петербурге задержали мужчину, проникшего в домовую церковь Михайловского замка

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Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В Петербурге задержали мужчину, проникшего в домовую церковь Михайловского замка. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу и области. 

Утром 5 ноября охрана Михайловского замка, расположенного на Садовой улице, поняли, что в домовую церковь дворца проник неизвестный, и нажали кнопку тревожной сигнализации. 

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали 27-летнего мужчину, который, взломав дверь, проник в церковь, предположительно с целью кражи. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства инцидента. 

Ранее эксперты рассказали легенды, связанные с мистическими местами Петербурга.

Фото: wikipedia.org

Теги: домовая церковь, задержание, михайловский замок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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