Злоумышленника доставили в отдел полиции.

В Петербурге задержали мужчину, проникшего в домовую церковь Михайловского замка. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу и области.

Утром 5 ноября охрана Михайловского замка, расположенного на Садовой улице, поняли, что в домовую церковь дворца проник неизвестный, и нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали 27-летнего мужчину, который, взломав дверь, проник в церковь, предположительно с целью кражи. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства инцидента.

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Фото: wikipedia.org