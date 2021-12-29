В Петербурге первую партию вакцины "Спутник М" распределят среди детей из группы риска

Приоритетное право на вакцинацию против коронавируса будет у подростков с особенностями здоровья. Об этом сказала вице-губернатор Ирина Потехина, передал "ТАСС".

Первую партию вакцины "Спутник М" распределят между подростками, которые находятся в группе риска. Ее доставили в Петербург 23 января. В партии было 2880 комплектов доз.

Мы видим уже сегодня, что такие дети [из группы риска] болеют трудно, с осложнениями, и именно этим детям вакцина нужна в первую очередь. Мы будем стараться идти навстречу тем родителям, которые эту вакцину очень ждут. Ирина Потехина.

Той вакцины, которая сейчас есть в городе, скорее всего, хватит только для детей с особенностями здоровья.

Вакцинация будет добровольной с письменного согласия родителей.

Фото: комитет по здравоохранению