Женщина без начального образования "снимала" порчу с петербуржцев

За это она проведет 2,5 года в колонии общего режима.

Петербургский суд вынес приговор в отношении женщины, которая "снимала порчу" с людей за деньги. Об это сообщает прокуратура Петербурга.

В ноябре 2018 года женщина запугала петербурженку "порчей". Она отдала мошеннице все золотые украшения и 45 тысяч рублей в носовом платке. Мошенница отдала платок обратно с купюрами номиналом "1000 дублей".

Установлено, что злоумышленница таким же образом обманула еще двух горожан на общую сумму более ста тысяч рублей. прокуратура Петербурга

Как отметили в прокуратуре, злоумышленница закончила только один класс. У нее нашли 10 таких свертков. Свою вину она признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: В Кронштадте неизвестный снял с 91-летней пенсионерки порчу за 38 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV