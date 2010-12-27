Женщина без начального образования "снимала" порчу с петербуржцев

Петербургский суд вынес приговор в отношении женщины, которая "снимала порчу" с людей за деньги. Об это сообщает прокуратура Петербурга.
В ноябре 2018 года женщина запугала петербурженку "порчей". Она отдала мошеннице все золотые украшения и 45 тысяч рублей в носовом платке. Мошенница отдала платок обратно с купюрами номиналом "1000 дублей".
Установлено, что злоумышленница таким же образом обманула еще двух горожан на общую сумму более ста тысяч рублей.
прокуратура Петербурга
Как отметили в прокуратуре, злоумышленница закончила только один класс. У нее нашли 10 таких свертков. Свою вину она признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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Фото: Piter.TV
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