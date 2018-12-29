Из Петербурга не хотят уходить сильные морозы

Петербуржцы кутаются в теплую одежду, но все равно замерзают.

Петербург никак не хотят покидать сильные морозы. Новая рабочая неделя началась с 20-ти градусного мороза. Днем немного потеплеет, а на следующий день погода изменится совсем кардинально. Об этом сообщают городские синоптики.

Днем в городе на Неве будет без осадков, ночью и утром местами был слабы туман, ветер умеренный, юго-восточный.

Что касается вторника, то метеорологи прогнозируют в ночь с 28 на 29 января около минус 12 градусов, а днем 29 уже минус 2-4 градуса. В среду может пойти мокрый снег.

Фото: Piter.TV