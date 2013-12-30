Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в новостройках Петербурга перестали дорожать

Продажи квартир почти остановились к середине мая.

Цены на двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры в новостройках в Петербурге перестали расти. К такому выводу пришли эксперты компании Restate, проведя исследование.

Дело в том, что к середине мая спрос на квартиры в Петербурге и Ленинградской области почти исчез, из-за чего продажи недвижимости почти прекратились. Соответственно, цены в строящихся домах Ленобласти пошли вниз, а в Петербурге держатся на одном уровне. Однако в марте стоимость квартир в среднем поднялась на 10%.

С начала года стоимость крупногабаритного жилья в Ленобласти также выросла – 18 тыс. руб. или 11,5% для двухкомнатных и на 18,7 тыс. руб. или 12,2% для трёхкомнатных квартир. Специалисты считают интересной момент, что с конца марта цены все-таки начали снижаться.

В марте съемные квартиры в Петербурге также стали дешеветь.

Фото: Piter.tv