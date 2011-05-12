В Петербурге пока что не будут брать плату за лифты с жильцов первых этажей

Однако те квитанции, которые уже пришли, оплатить все же придется.

Cкандальную инициативу с новым порядком платы за лифт в Петербурге решили остановить до распоряжения из прокуратуры. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Пока что петербуржцы, живущие на первом этаже, могут не платить за лифт. Сколько эта мера будет действовать, не известно. Жители первых этажей, а также парадных, в которых лифт не предусмотрен, платить за него не будут. Однако те квитанции, которые уже пришли, оплатить все же придется.

Как отметили в Комитете по тарифам, раньше деньги за пользование лифтом с этих категорий граждан не брали потому, что была введена "негласная" льгота при Валентине Матвиенко. Однако она не соответствовала закону, в связи с этим ее отмены потребовала прокуратура.

Фото: Piter.tv