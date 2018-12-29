В Петербурге перед судом предстанет похититель 18 велосипедов

Судебная инстанция вынесет решение против любителя чужого имущества.

В Приморском районе Петербурга в судебном порядке рассмотрят дело местного жителя, укравшего 18 велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города.

По сведениям от представителей обвинения, серийный грабитель похищал транспорт в период с апреля по август 2018 года. Затем злоумышленник распорядился велосипедами по собственному усмотрению. Известно, что петербуржец решил не отходить далеко от дома: все эпизоды с его участием зафиксированы в одном районе Северной столицы.

Отметим, что за данные преступления мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант дела раскаялся в содеянном. Сейчас мужчину держат под стражей.

Напомним, что Ленобласть выступает против отмены маршрутов автобусов до Петербурга.

Фото: Piter.tv