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В Петербурге перед судом предстанет похититель 18 велосипедов
Сегодня, 12:44
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lesjasap

В Петербурге перед судом предстанет похититель 18 велосипедов

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Судебная инстанция вынесет решение против любителя чужого имущества.

В Приморском районе Петербурга в судебном порядке рассмотрят дело местного жителя, укравшего 18 велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города.

По сведениям от представителей обвинения, серийный грабитель похищал транспорт в период с апреля по август 2018 года. Затем злоумышленник распорядился велосипедами по собственному усмотрению. Известно, что петербуржец решил не отходить далеко от дома: все эпизоды с его участием зафиксированы в одном районе Северной столицы.

Отметим, что за данные преступления мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант дела раскаялся в содеянном. Сейчас мужчину держат под стражей.

Напомним, что Ленобласть выступает против отмены маршрутов автобусов до Петербурга.

Фото: Piter.tv

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Теги: велосипеды, кража, суд
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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