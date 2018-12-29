Ленобласть выступает против отмены маршрутов автобусов до Петербурга

Чиновники не согласны с предложением Смольного, даже ради экономии бюджета Петербурга.

Правительство Ленинградской области отказалось отменять расписание пригородных автобусов, направляющихся до Санкт-Петербурга.

Все автобусы, курсирующие на сегодняшний день между населенными пунктами Ленинградской области и Санкт-Петербургом, продолжат свою работу прокомментировал начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов

Напомним, что в Смольном в ноябре рассказали о попытке сохранить бюджету 1,7 миллиарда рублей. Для этого чиновникам необходимо было модернизировать или отменить 38 маршрутов до Ленобласти. Жители новостроек отметили, что для многих это единственный способ добраться до Северной столицы.

Стоит добавить, что 38 маршрутов все же могут быть отменены городским правительством Петербурга. Мера для экономии денежных средств может коснуться жителей Всеволожска, Гатчины и Кудрово. В Ленобласти власть выступает против данного проекта, который может лишить средств передвижения около семи миллионов пассажиров, пользующихся общественным транспортом.

Напомним, что УФАС заставила "Мостотрест" заново выбрать подрядчика на ремонт Благовещенского моста.

Фото: Piter.tv