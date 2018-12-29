УФАС заставил "Мостотрест" заново выбрать подрядчика на ремонт Благовещенского моста

Обоснованную жалобу конкурсантов приняли во внимание.

В УФАС по Петербургу нашли нарушения в конкурсе на ремонтные работы по Благовещенскому мосту. В результате итоги проведения будут пересмотрены. Представители "Мостотреста" заново изучат заявки претендентов.

К такому результату привела жалоба местной компании, которая оказалась не допущена к конкурсу. Претензии заявителя в надзорном ведомстве признали обоснованными. Организация добавила, что условия в заявке "Мостотреста" и данные. представленные в качестве отказа разнились. Заказчик объяснил, что это техническая ошибка.

Теперь организатору конкурса предстоит заново рассмотреть заявки и отменить прежние протоколы. Напомним, что контракт с подрядчиком будет заключен на 13, 9 миллионов рублей. Восстановление моста должно состояться к 15 октября 2019 года.

Фото: Piter.tv