УФАС заставил "Мостотрест" заново выбрать подрядчика на ремонт Благовещенского моста

В УФАС по Петербургу нашли нарушения в конкурсе на ремонтные работы по Благовещенскому мосту. В результате итоги проведения будут пересмотрены. Представители "Мостотреста" заново изучат заявки претендентов.
К такому результату привела жалоба местной компании, которая оказалась не допущена к конкурсу. Претензии заявителя в надзорном ведомстве признали обоснованными. Организация добавила, что условия в заявке "Мостотреста" и данные. представленные в качестве отказа разнились. Заказчик объяснил, что это техническая ошибка.
Теперь организатору конкурса предстоит заново рассмотреть заявки и отменить прежние протоколы. Напомним, что контракт с подрядчиком будет заключен на 13, 9 миллионов рублей. Восстановление моста должно состояться к 15 октября 2019 года.
Фото: Piter.tv
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