В Петербурге перед судом предстанет бывший воспитатель за истязание сироты

Он оскоблил и избивал 14-летнего воспитанника.

СК по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, работавшего воспитателем в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он обвиняется истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, мужчина с февраля по май 2021 года из хулиганских побуждений, применял в отношении 14-летнего воспитанника физическую силу и наносил ему побои, причиняющие физическую боль. Также обвиняемый оказывал на потерпевшего психологическое давление, угрожал и систематически оскорблял его грубой нецензурной бранью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в скором времени перед судом предстанет косметолог, повредившая лицо петербурженки во время лифтинга.

Фото: Piter.tv