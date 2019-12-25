Пожилого петербуржца задержали на авто, которое уже 10 лет разыскивает Интерпол

В декабре 2011 года иномарку угнали в Польше.

Накануне около 15 часов полиция Петербурга остановила Volkswagen Multivan, за рулем которого был пожилой мужчина. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Иномарку затормозили возле дома №65 на Лесном проспекте. Оказалось, автомобиль был объявлен в розыск Интерполом с декабря 2011 года.

Пенсионера доставили в отдел полиции. Инициатора розыска уведомили о случившемся. В настоящий момент выясняются все обстоятельства дела.

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