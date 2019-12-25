Пассажиропоток общественного транспорта в Петербурге не восстановился с начала пандемии

По мнению экспертов, низкие темпы восстановления пассажиропотока объясняются тем, что многие компании до сих пор работает удаленно.

Уже на протяжении 1,5 лет пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга ниже показателей допандемийного периода. Несмотря на рост трафика по сравнению с 2020 годом, поездки на транспорте по-прежнему совершают на 20% пассажиров меньше. Об этом сообщил "Коммерсант".

Метро воспользовались на 19% меньше пассажиров, а наземным транспортом (автобусами, маршрутками, трамваями и троллейбусами) – на 13%.

По мнению экспертов, низкие темпы восстановления пассажиропотока объясняются тем, что многие компании до сих пор работает удаленно. По мнению специалистов – снижение мобильности населения – долгосрочный тренд.

На прошлой неделе петербуржцам показали процесс строительства станции метро "Горный институт".

Фото: Piter.tv