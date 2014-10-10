Открытие станции запланировано на 2024 год.

Петербуржцам показали процесс строительства станции метро "Горный институт". Специалисты выложили фотографии в группе "Подземка Петербурга" в социальной сети ВКонтакте.

На них можно увидеть монолитные проемы, которые соединяют центральный зал и боковые станционные тоннели.

В боковом станционном тоннеле по первому пути продолжается сооружение подпорной стены платформы. В настоящее время специалисты ведут сооружение путевой стены.

Также петербуржцам показали, как будет выглядеть станция в 2024 году.

Станция "Горный институт" будет расположена за действующей станцией "Спасская" и строящейся "Театральной".

Ранее мы писали, что в петербургском метро появится поезд с тематическими вагонами.

Фото: ВКонтакте / Подземка Петербурга