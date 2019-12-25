В Петербурге партнерам праздничной программы Дня строителя вручены благодарности

Были вручены Благодарственные письма вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, Комитета по строительству и городского Союза строителей.

В Комитете по строительству Петербурга 26 сентября подвели итоги реализации мероприятий праздничной программы, посвященной Дню строителя. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Вице-президент Российского союза строителей (РСС) в СПб и ЛО Олег Бритов отметил, что в мероприятия Дня строителя ежегодно вовлечены более 10 тысяч представителей отрасли.

Президент Союза Александр Вахмистров и первый зампред Комитета по строительству Алексей Гирин тепло поблагодарили представителей организаций партнеров за содействие в подготовке главного отраслевого праздника. Были вручены Благодарственные письма вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, Комитета по строительству и городского Союза строителей.

Фото: Союз строителей. Санкт-Петербург