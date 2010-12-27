Петербуржец 26 раз ударил сожительницу по голове и после задушил

За это он может сесть в тюрьму на 15 лет.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве его сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в октябре 2018 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился со своей сожительницей. Во время ссоры он ударил ее по голове и телу тупым твердым предметом 26 раз, а затем задушил.

Сразу же в этот день его задержали полицейские по месту жительства. Уголовное дело для рассмотрения по существу отправляется во Фрунзенский районный суд. Мужчину за это преступление могут посадить на 15 лет.

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Фото: Piter.TV