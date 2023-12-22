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В Петербурге отреставрируют ограду вокруг госпиталя Святой Евгении
Сегодня, 21:14
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В Петербурге отреставрируют ограду вокруг госпиталя Святой Евгении

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Общая протяженность участка для реставрации – более 900 метров.

У Госпиталя для ветеранов войн нашелся подрядчик, который выполнит реставрацию ограды вокруг комплекса зданий больницы Красного Креста общины Святой Евгении. Об этом 2 апреля пишет "Петербургский дневник"

По данным пресс-службы учреждения здравоохранения, контракт на ремонт ограждения с воротами заключен на сумму 96,3 млн рублей. Общая протяженность участка для реставрации – более 900 метров. 

При этом отмечается, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга не выдал соответствующее разрешение, поскольку под охраной ведомства находится комплекс зданий больницы Красного Креста общины Святой Евгении, а вот ограда вокруг памятника – нет.

Проектом предусмотрены работы по реставрации (восстановлению) фактически отсутствующего ограждения, которое не является предметом охраны объекта культурного наследия. КГИОП отказывает в выдаче разрешения.

Пресс-служба КГИОП Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербуржцам показали процесс реставрации помещений Парадной лестницы дома Пашкова.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)

Теги: госпиталь для ветеранов войн, кгиоп петербурга, реставрация ограждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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