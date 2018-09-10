В историческом архиве Петербурге отреставрировали городской атлас 1798 года

В документе в самых мелких деталях представлены городские планы.

В Центральном государственном историческом архиве Петербурга скоро покажут отреставрированный "Атлас Санкт-Петербурга 1798 года". В нём содержится очень много подробностей о городе в XVIII веке. Об этом сообщило ТАСС.

В документе в самых мелких деталях представлены городские планы, также есть планы 11 административных частей. Большую часть документов можно рассмотреть в мельчайших подробностях.

Также для просмотра будет доступна "Генеральная ведомость", где написано о количестве деревянных и каменных домов в каждой административной части города.

В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ.

Фото: ВК/ Питер. Взгляд назад.