В историческом архиве Петербурге отреставрировали городской атлас 1798 года

В Центральном государственном историческом архиве Петербурга скоро покажут отреставрированный "Атлас Санкт-Петербурга 1798 года". В нём содержится очень много подробностей о городе в XVIII веке. Об этом сообщило ТАСС.
В документе в самых мелких деталях представлены городские планы, также есть планы 11 административных частей. Большую часть документов можно рассмотреть в мельчайших подробностях.
Также для просмотра будет доступна "Генеральная ведомость", где написано о количестве деревянных и каменных домов в каждой административной части города.
В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ.
Фото: ВК/ Питер. Взгляд назад.
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