В Петербурге отремонтированы дороги к двум тысячам участков СНТ

В Петербурге действуют 133 садоводческих некоммерческих товарищества.

В сентябре завершилась основная часть запланированных работ по благоустройству подъездных дорог к садоводствам, расположенным на территории Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Выборгском, Красносельском, Курортном, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах отремонтировано 14 подъездных дорог к 20 СНТ, которые объединяют две тысячи садовых земельных участков. В Невском и Красногвардейском районах ряд проездов планируется благоустроить до конца 2023 года.

В Петербурге действуют 133 садоводческих некоммерческих товарищества, которые объединяют владельцев более 20 тысяч участков.

Ранее власти Петербурга и Ленобласти обсудили расширение программы ремонта дорог у садоводств.

Фото: Piter.tv