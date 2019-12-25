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В Петербурге отремонтированы дороги к двум тысячам участков СНТ
Сегодня, 13:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге отремонтированы дороги к двум тысячам участков СНТ

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В Петербурге действуют 133 садоводческих некоммерческих товарищества.

В сентябре завершилась основная часть запланированных работ по благоустройству подъездных дорог к садоводствам, расположенным на территории Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Выборгском, Красносельском, Курортном, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах отремонтировано 14 подъездных дорог к 20 СНТ, которые объединяют две тысячи садовых земельных участков. В Невском и Красногвардейском районах ряд проездов планируется благоустроить до конца 2023 года.

В Петербурге действуют 133 садоводческих некоммерческих товарищества, которые объединяют владельцев более 20 тысяч участков.

Ранее власти Петербурга и Ленобласти обсудили расширение программы ремонта дорог у садоводств.

Фото: Piter.tv

Теги: дорога, ремонт дорог, снт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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