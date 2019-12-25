В Петербурге отмоют почти 400 фасадов нежилых зданий

Специалисты будут отмывать здания до зимы.

Во вторник, 20 апреля, сотрудники государственной административно-технической инспекции направили требования, согласно которым очищать фасады будут 155 федеральных учреждений, которые находятся в их ведении.

Всего специалисты очистят 389 нежилых зданий, большую часть которых (214) успеют отмыть ко Дню города, а оставшиеся – летом и осенью. 75 фасадов будут отмыты до конца апреля в рамках месячника по благоустройству.

Согласно действующему законодательству, помывка проводится не реже раза в год. Выборочно будет проверено качество очистки.

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Фото: Piter.TV