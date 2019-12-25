  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге отмоют почти 400 фасадов нежилых зданий
Сегодня, 14:21
95
smirenny

В Петербурге отмоют почти 400 фасадов нежилых зданий

0 0

Специалисты будут отмывать здания до зимы.

Во вторник, 20 апреля, сотрудники государственной административно-технической инспекции направили требования, согласно которым очищать фасады будут 155 федеральных учреждений, которые находятся в их ведении.

Всего специалисты очистят 389 нежилых зданий, большую часть которых (214) успеют отмыть ко Дню города, а оставшиеся – летом и осенью. 75 фасадов будут отмыты до конца апреля в рамках месячника по благоустройству. 

Согласно действующему законодательству, помывка проводится не реже раза в год. Выборочно будет проверено качество очистки.

Ранее мы писали, что мусор с улиц Петербурга убирали более тысячи дворников.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, полная промывка фасадов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии