В Петербурге отменили общегородской осенний субботник

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Северной столице отменили традиционный городской осенний субботник. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.
При этом в городе стартовал месячник по благоустройству. Планируется, что улицы Петербурга отмоют от грязи и пыли, а также очистят от опавших листьев.
Отмечается, что предыдущий субботник в Петербурге проводили в октябре 2019 года. Тогда на уборку улиц Северной столицы вышли 220 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург ждет аномальная погода в октябре.
Фото:Piter.TV
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