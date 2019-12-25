В Петербурге отменили общегородской осенний субботник

В прошлом году на субботник вышли около 220 тысяч человек.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Северной столице отменили традиционный городской осенний субботник. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

При этом в городе стартовал месячник по благоустройству. Планируется, что улицы Петербурга отмоют от грязи и пыли, а также очистят от опавших листьев.

Отмечается, что предыдущий субботник в Петербурге проводили в октябре 2019 года. Тогда на уборку улиц Северной столицы вышли 220 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург ждет аномальная погода в октябре.

Фото:Piter.TV