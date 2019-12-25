Ночные маршруты наземного транспорта не будут работать на Пасху

Автобусы, троллейбусы и трамваи закончат работу в 23.00.

Ночные автобусы и троллейбусы Петербурга не выйдут на свою смену в ночь с 18 на 19 апреля, на праздник Пасхи. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. В этом году из-за коронавируса в храмах не будет прихожан, богослужения пройдут в пустых залах.

Весь наземный транспорт будет работать до 23.00. Кроме того, часом раньше автобусы, троллейбусы и трамваи начнут проезжать мимо ряда остановок в центре города, расположенных у Александро-Невской лавры и Казанского собора. Среди таких остановочных пунктов – "Станция метро „Невский проспект"", "Станция метро „Гостиный двор"", "Большая Конюшенная улица, "Казанская площадь", "Гостиный двор", "Итальянская улица", "Невский проспект", "Площадь Александра Невского" и "Улица Александра Невского", "Херсонская улица", "Исполкомская улица", "Проспект Обуховской Обороны" и "Конная улица".

В воскресенье, 19 апреля, транспорт "выйдет" на работу в привычном режиме выходного дня.

Также петербургское метро не будет круглосуточно работать на Пасху. Подземка закроется в 22.00, по действующему на данный момент расписанию.

Фото: Piter.TV; пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"