Петербургское метро не будет круглосуточно работать на Пасху

18 апреля подземка закроется на вход и выход по действующему графику.

Петербургская подземка не станет менять режим работы в день Пасхи, в ночь с 18 на 19 апреля. Если в прошлые года метро в православный праздник работало круглосуточно, то в текущем от такой идеи отказались, сообщили в пресс-службе метрополитена 15 апреля.

Отмечается, что отменить ночные перевозки распорядился комитет по транспорту. Станции в этот день закроются по действующему графику. Напомним, что в период пандемии метро работает по расписанию выходного дня, а в это время закрыты для входа и выхода некоторые вестибюли станций "Ленинский проспекте", "Площадь Восстания", "Проспект Ветеранов", "Площадь Ленина", "Технологический институт", "Невский проспект" и нескольких других. Кроме того, поезда ходят с увеличенным интервалом,

Ранее мы рассказывали, что интеллектуальное видеонаблюдение появится еще на пяти станциях метро в Петербурге.

Фото: Piter.TV