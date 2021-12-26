В Петербурге отменили концерты еще четырех музыкантов

По словам организаторов, концерты отменены "в связи с обстоятельствами, не зависящими ни от нас, ни от артистов".

В рамках фестиваля "Отличный FEST", который проходит в Петербурге, отменили концерты четырех музыкантов. Об этом 9 июня рассказали в паблике фестиваля в соцсети "Вкнотакте".

Фестиваль должен состояться на этих выходных. Однако за несколько дней до проведения сообщили, что на нем не будут выступать Anacondaz, "Кис-Кис", Алёна Швец и Дора. По словам организаторов, концерты отменены "в связи с обстоятельствами, не зависящими ни от нас, ни от артистов".

Ранее мы писали, что группу "Би-2" на ПМЭФ заменит Гарик Сукачёв. Недавно артист опубликовал фотографию, на которой видна татуировка "Родина или смерть".

Фото: pexels

