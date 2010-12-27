Полтавченко хочет открыть "детские сады для взрослых"

В Петербурге появятся учреждения для пенсионеров.

25 апреля в ходе выступления в Законодательном Собрании с ежегодным докладом Георгий Полтавченко заявил, что городу нужны "детские сады для взрослых".

Глава города на Неве выбрал такую формулировку для домов престарелых, которые будут отличаться по своей задумке. Подразумевается, что для пожилых людей создадут учреждения, куда их можно будет приводить утром и забирать вечером.

Также Полтавченко отметил, что в Санкт-Петербурге нужны рабочие места для пенсионеров, так как это квалифицированные кадры, которые уже доказали свою способность к адаптации к современной жизни. Первый "детский сад для взрослых" появится в больнице Цимбалина в 2019 году.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербург переедут талантливые программисты за счет городского бюджета.