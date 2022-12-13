В Петербурге откроют новые поликлиники в этом году

Теперь жилые комплексы вводятся одновременное с амбулаторно-поликлиническими отделениями, отметил губернатор города.

В Невском и Выборгском районах откроют в этом году четыре поликлиники. Об этом сообщили сегодня, 8 января, в пресс-службе администрации Северной столицы.

Две поликлиники появятся в этом году на Союзном проспекте и в новом микрорайоне "Северная Долина".

Как отметил губернатор города Александр Беглов, в районах массовой застройки особенно необходимы врачи общей практики. Поэтому теперь жилые комплексы вводятся одновременное с амбулаторно-поликлиническими отделениями.

Также объекты здравоохранения появятся в Адмиралтейском, Калининском и Красногвардейском районах. Их возведут около новых жилых кварталов.

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