В Петербурге откроют новые поликлиники в этом году

В Невском и Выборгском районах откроют в этом году четыре поликлиники. Об этом сообщили сегодня, 8 января, в пресс-службе администрации Северной столицы.
Две поликлиники появятся в этом году на Союзном проспекте и в новом микрорайоне "Северная Долина".
Как отметил губернатор города Александр Беглов, в районах массовой застройки особенно необходимы врачи общей практики. Поэтому теперь жилые комплексы вводятся одновременное с амбулаторно-поликлиническими отделениями.
Также объекты здравоохранения появятся в Адмиралтейском, Калининском и Красногвардейском районах. Их возведут около новых жилых кварталов.
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Фото: Pxhere
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