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В Петербурге откроют новые поликлиники в этом году
Сегодня, 16:57
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В Петербурге откроют новые поликлиники в этом году

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Теперь жилые комплексы вводятся одновременное с амбулаторно-поликлиническими отделениями, отметил губернатор города.

В  Невском и Выборгском районах откроют в этом году четыре поликлиники. Об этом сообщили сегодня, 8 января, в пресс-службе администрации Северной столицы. 

Две поликлиники появятся в этом году на Союзном проспекте и в новом микрорайоне "Северная Долина".

Как отметил губернатор города Александр Беглов, в районах массовой застройки особенно необходимы врачи общей практики. Поэтому теперь жилые комплексы вводятся одновременное с амбулаторно-поликлиническими отделениями. 

Также объекты здравоохранения появятся в Адмиралтейском, Калининском и Красногвардейском районах. Их возведут около новых жилых кварталов.

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Фото: Pxhere

Теги: новые поликлиники, северная долина, союзный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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