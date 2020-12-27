В Петербурге откроют инсталляцию, посвященную победе 1960 года

Речь идет о победе команды Советского Союза на первом Кубке Европы.

В четверг, 22 апреля, организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу сообщил, что планирует в скором времени открыть арт-инсталляцию "Квартира №60", посвященную победе сборной СССР на первом Кубке Европы в 1960 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.

Сегодня отмечается ровно 50 дней до начала Евро. Как отметил Сорокин, сегодня волонтеры начнут обучение по подготовленной программе, а также широкой публике представят уникальное музейное пространство, которое посвятили победе сборной СССР. Также были запущены различные интерактивные развлечения для болельщиков, в том числе квест и аудиоэкскурсия.

Напомним, Чемпионат Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Петербург примет матчи между Бельгией и Россией, Финляндией и Россией, Финляндией и Бельгией, а также один матч четвертьфиналов турнира.

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