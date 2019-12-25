В Петербурге откроют 70 пунктов вакцинации от COVID-19

На сегодняшний день открыты уже 11.

В Петербурге откроют около 70 пунктов, где можно будет сделать прививку против коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Калининского района.

На данный момент в городе уже есть 5 тысяч доз вакцины. Ее начали получать врачи и учителя. В начале "списка" также представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности Северной столицы. Власти обратились в Минздрав, чтобы Петербургу выделили на первом этапе вакцинации 100 тысяч доз.

Прививочная кампания, по словам Беглова, будет иметь длительный характер. В связи с этим нужно отладить работу.

Ранее вице-губернатор Ирина Потехина сообщила о том, что прививочные пункты смогут принимать по 40-50 человек в день.

Фото: Piter.TV