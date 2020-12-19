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Власти Петербурга запросили у Минздрава 100 тысяч доз для первого этапа вакцинации

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Определенные "сложности", связанные с организацией вакцинацией, город уже преодолел, заявил губернатор.

Петербург готов к вакцинации против коронавируса. Об этом журналистам сообщил губернатор города Александр Беглов.

На данный момент в город поступило 5 тыс. доз вакцины. Началась централизованная вакцинация врачей и учителей. Власти попросили у Минздрава еще 100 тысяч доз на первом этапе. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что прививку сделала вице-губернатор Ирина Потехина, а также 120 учителей. Перед вакцинацией они прошли медосмотр. В первое время человек может почувствовать недомогание. Физических нагрузок стоит избегать. 

Видео: "Пул78" / Telegram 

Теги: вакцинация, дозы вакцины, минздрав
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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