Власти Петербурга запросили у Минздрава 100 тысяч доз для первого этапа вакцинации

Определенные "сложности", связанные с организацией вакцинацией, город уже преодолел, заявил губернатор.

Петербург готов к вакцинации против коронавируса. Об этом журналистам сообщил губернатор города Александр Беглов.

На данный момент в город поступило 5 тыс. доз вакцины. Началась централизованная вакцинация врачей и учителей. Власти попросили у Минздрава еще 100 тысяч доз на первом этапе.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что прививку сделала вице-губернатор Ирина Потехина, а также 120 учителей. Перед вакцинацией они прошли медосмотр. В первое время человек может почувствовать недомогание. Физических нагрузок стоит избегать.

Видео: "Пул78" / Telegram