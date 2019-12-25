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В Петербурге откроется выставка живописи и графики Виктора Цоя
Сегодня, 7:11
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге откроется выставка живописи и графики Виктора Цоя

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На выставке будут представлены ранее не выставлявшиеся художественные работы.

В среду, 9 июля, стало известно о том, что в Петербурге откроется выставка живописи и графики Виктора Цоя. Об этом заявили представители художественной галереи KGallery в соцсетях.

Беспрецедентный летний проект, наполненный альтернативной культурой и духом свободы — впервые мы покажем живопись, графику, полароиды и личные вещи Виктора Цоя

 KGallery

На выставке покажут произведения, которые создал Цой в 1987-1990 годах. Экспонаты взяты из коллекции Натальи Разлоговой. 

Ранее мы сообщали о том, что памятник Жанне д"Арк установят в Петербурге.

Фото:цой/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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