На выставке будут представлены ранее не выставлявшиеся художественные работы.

В среду, 9 июля, стало известно о том, что в Петербурге откроется выставка живописи и графики Виктора Цоя. Об этом заявили представители художественной галереи KGallery в соцсетях.

Беспрецедентный летний проект, наполненный альтернативной культурой и духом свободы — впервые мы покажем живопись, графику, полароиды и личные вещи Виктора Цоя KGallery

На выставке покажут произведения, которые создал Цой в 1987-1990 годах. Экспонаты взяты из коллекции Натальи Разлоговой.

Ранее мы сообщали о том, что памятник Жанне д"Арк установят в Петербурге.

Фото:цой/вк