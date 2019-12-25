Летом в Петербурге появится первый выездной хоспис

Служба начнет работу в Невском районе, где на сегодняшний день нет стационарного хосписа.

Фонд помощи хосписам "Вера" откроет в Петербурге благотворительную выездную службу "Хоспис на дому". Она начнет работать в Невском районе уже этим летом. Об этом заявила учредитель фонда Нюта Федермессер в Facebook.

У врачей службы "Хоспис на дому" будет лицензия на то, чтобы применять обезболивающие препараты вне медицинских стен. Служба начнет работу в Невском районе, поскольку сегодня здесь нет стационарного хосписа.

На реализацию проекта "Хоспис на дому" необходимо около 30 млн рублей. Пожертвовать деньги может любой желающий через официальные ресурсы фонда "Вера".

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