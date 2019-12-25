В Петербурге ищут сборщика надувных лодок с зарплатой в 100 тысяч рублей

В его обязанности входит склейка лодок из ткани ПВХ.

Аналитики сервиса "Работа.ру" составили список самых необычных вакансий в России за август, за которые готовы платить 100 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Так, в Петербурге ищут сборщика надувных лодок. Соискатель должен заниматься склейкой лодок из ткани ПВХ при помощи клея и растворителя.

В то же время в Москве открыта вакансия гладильщика. Работодатель готов обучить сотрудника, а затем оплачивать работу повременно. В Нижним Новгороде требуется сыровар в ремесленную сыроварню. У кандидата на эту должность обязательно должен быть опыт работы в пищевом производстве не менее года.

В Краснодарском крае ищут сборщика винограда, которому готовы платить 102 тысячи рублей за вахту в 60 дней. В Татарстане нужен конюх-пастух, умеющий ездить верхом, а в Хабаровске – обработчик рыбы.

Ранее эксперты назвали вакансии для петербургских пенсионеров с зарплатой в 150 тыс. рублей.

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