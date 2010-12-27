В Петербурге открылся туристско-информационный центр Visit Chechnya

Офис Чеченской Республики будет развивать внутренний и выездной туризм в регионе.

В Петербурге на улице Чайковского, дом 79 начал работать офис Чеченской Республики Visit Chechnya. Работа туристско-информационного центра направлена на развитие внутреннего и выездного туризма в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Гостеприимство – характерная черта культуры чеченского народа. В Республике очень ждут гостей и будут всем рады. Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, руководитель Комитета Правительства Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев

В прошлом году Чеченскую Республику посетили 125 тысяч туристов. Благодаря открытию Visit Chechnya жителям и гостям Северной столицы будет гораздо легче выбрать тур в Чечню. Отмечается, что между Петербургом и Грозным установлено прямое авиасообщение.

В ознаменовании столь важного события в Петербурге стартовал арт-проект Юрия Берестова "Жесты". На Невском проспекте уже установили гигантский лайк.

Фото: visit-petersburg.ru