СМИ предположили подлог при проверке в Чечне

Татьяна Москалькова собирается перепроверить информацию.

СМИ предположили подлог при проверке в Чеченской республике. Татьяна Москалькова снова пообещала проверить данные о "подмене" пропавших жителей региона. Ранее ей представили родственников расстрелянных граждан вместо самих жертв. Специалист об этом не знала. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Уполномоченная заявила, что считает информацию, предоставленной "Новой газетой" очень серьезной. Омбудсмен по правам человека запросила у журналистов имеющиеся у них материалы. "НГ" говорит о подлоге уже более года. Однако доказательства журналисты не предоставили в аппарат Москальковой. В пресс-службе омбудсмена заявили, что перед поездкой специалист лично проверяла представленные ей документы.

Напомним, что речь идет о том, что власти Чечни предъявили Москальковой двух живых человек из списка погибших. Они считались жертвами. Однако по версии "Новой газеты" и "Мемориала" вместо Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева на встречу власти привели их родных братьев. Омбудсмен напомнила, что люди пришли к ней с личными паспортами, в которых зафиксирована фамилия, имя, дата рождения. "НГ" настаивает на том, что в январе Юсупова и Мускиева вместе с 25 чеченцами убили после пыток.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

