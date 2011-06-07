В Петербурге состоялось открытие Института истории обороны и блокады Ленинграда

Создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда поручил президент России Владимир Путин.

Накануне Дня памяти жертв блокады в Петербурге открылся Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Торжественная церемония состоялась в Соляном переулке. В ней приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, а также представители общественных и научных организаций Петербурга.

Завтра исполнится 80 лет с начала самого страшного и трагического периода в истории нашего города. Мы благодарны всем, кто чтит подвиг жителей и защитников Ленинграда и хранит память о них. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В нем будут работать ведущие историки блокады и Ленинградской битвы. Кроме того, представители государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и петербургского института истории РАН подписали меморандум о сотрудничестве. Совместными усилиями музеи создадут научно-практическую базу для изучения истории блокадного периода.

Ранее мы писали, что в Петербурге почти 74 тысячи ветеранов встретят День памяти жертв блокады.

Фото: пресс-служба Смольного