В Петербурге открылся Центр управления регионом

Центр появился в Невской ратуше.

В среду, 25 ноября, в Петербурге начал работу Центр управления регионом. Его создали в рамках федерального проекта, отметили в Смольном.

Работники центра займутся координацией работы по мониторингу и обработке обращений, поступающих в органы власти. Также будут анализироваться обращения через соцсети. Кроме этого в Северной столице запустили Платформу обратной связи. С помощью нее горожане получат возможность обращаться в Смольный, а также участвовать в общественных обсуждениях и опросах.

Отмечается, что Центр и Платформа работают на базе Единого портала госуслуг: за статусом обращения можно следить на сайте через личный кабинет.

Ранее мы писали, что Смольный попытается сдержать рост стоимости жилья.

Фото: Piter.TV