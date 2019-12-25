В Петербурге открылся Центр управления регионом

В среду, 25 ноября, в Петербурге начал работу Центр управления регионом. Его создали в рамках федерального проекта, отметили в Смольном.
Работники центра займутся координацией работы по мониторингу и обработке обращений, поступающих в органы власти. Также будут анализироваться обращения через соцсети. Кроме этого в Северной столице запустили Платформу обратной связи. С помощью нее горожане получат возможность обращаться в Смольный, а также участвовать в общественных обсуждениях и опросах.
Отмечается, что Центр и Платформа работают на базе Единого портала госуслуг: за статусом обращения можно следить на сайте через личный кабинет.
Ранее мы писали, что Смольный попытается сдержать рост стоимости жилья.
Фото: Piter.TV
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