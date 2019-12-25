Смольный попытается сдержать рост стоимости жилья

В Петербурге утвердили план действий по сдерживанию роста стоимости жилья в городе.

Во вторник, 24 ноября, Смольный утвердил "дорожную карту" –план действий из пяти пунктов и восьми мероприятий, которые помогут сдержать рост стоимости городского жилья.

Губернатор Петербурга уточнил, что в следующем году за счет бюджета появится социальное жилье. Так, в адресную инвестиционную программу уже включили два объекта. Отмечается, что уровень доступности жилья – показатель, рассчитанный Министерством строительства для каждого субъекта страны.

Ранее мы писали, что социальные выплаты из-за пандемии получили более 2 миллионов горожан.

Фото: Piter.TV