  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный попытается сдержать рост стоимости жилья
Сегодня, 19:35
129
smirenny

Смольный попытается сдержать рост стоимости жилья

0 0

В Петербурге утвердили план действий по сдерживанию роста стоимости жилья в городе.

Во вторник, 24 ноября, Смольный утвердил "дорожную карту" –план действий из пяти пунктов и восьми мероприятий, которые помогут сдержать рост стоимости городского жилья.

Губернатор Петербурга уточнил, что в следующем году за счет бюджета появится социальное жилье. Так, в адресную  инвестиционную программу уже включили два объекта. Отмечается, что уровень доступности жилья – показатель, рассчитанный Министерством строительства для каждого субъекта страны.

Ранее мы писали, что социальные выплаты из-за пандемии получили более 2 миллионов горожан.

Фото: Piter.TV

Теги: жилье, рост цен на жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии