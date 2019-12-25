Дорожный комитет и Центр управления Ленобласти в прямом эфире ответят на вопросы об одной из главных бед России

15 июля у жителей Ленобласти будет возможность услышать ответ на свой вопрос от заместителя директора «Ленавтодора».

Центр управления регионом анонсировал на своей странице в социальной сети ВКонтакте прямой эфир с заместителем директора ГКУ "Ленавтодор" Валерием Бабарыкиным. 15 июля с 16 часов Евгения Апанасова, замруководителя ЦУР Ленобласти, будет беседовать с представителем дорожного ведомства о работе профильного комитета, дорожных национальных проектах, состоянии дорог региона и перспективах развития автомагистралей.

Участники беседы обещают ответить на вопросы о сроках завершения работ на Гостилицком шоссе и Волосовской трассе, дать оценку новому покрытию и рассказать про "ночной режим" работы.

Свои вопросы организаторы прямого эфира предлагают оставлять и жителям Ленобласти - те, кто желает спросить Валерия Бабарыкина о деятельности "Ленавтодора", могут оставить вопрос в комментариях под постом.

Ранее в Ленобласти запустили онлайн-карту дорожных работ.

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